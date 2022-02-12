الخارجية الروسية: الناتو يضخ السلاح لأوكرانيا ومنها يباع بالسوق السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

قال أليكسي بولشوك مدير دائرة بلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إنه يظهر انطباع بأن دول الناتو لفقت التهديد بغزو روسي لأوكرانيا، بعد مطالبة موسكو بضمانات أمنية.



وشدد بولشوك، على أن الغرب يقوم عمدا بتضخيم هذا الموضوع، من أجل تسريع تنفيذ خطط تعزيز وجوده في أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الغرب يقوم بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بوتيرة سريعة بشكل لا يصدق. وقال: "تتسابق دول الغرب لتزويد سلطات كييف بالأسلحة وإرسال المستشارين والمدربين العسكريين".

ونوه بولشوك، بأن الولايات المتحدة أقرت في ديسمبر، إرسال مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 200 مليون دولار، ووفقا للخارجية الأمريكية منذ عام 2014 قدمت واشنطن لأوكرانيا 2.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية.

وقال بولشوك، إن بعض الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا قد تذهب إلى السوق السوداء.

وأضاف: "يذهب الكثير من الأسلحة إلى السوق السوداء. ووفقا لمكتب المدعي العام في أوكرانيا، يجري الحديث عن حوالي 5 ملايين قطعة، والتي يمكن أن تصل لاحقا إلى أي مكان، بما في ذلك دول الناتو".