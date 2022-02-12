8 نصائح لعملاء البنوك لحماية حساباتهم المصرفية من السطو والسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

عاودت البنوك تحذير عملائها خلال العام الجاري بضرورة عدم مشاركة أي معلومات عن حساباتهم المصرفية مع أخرين واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر تجنبا لوقوعهم فريسة والسطو على أموالهم.

وانتشرت في الآونة الأخيرة محاولات الحصول على بيانات العملاء بغرض السطو على حساباتهم المصرفية سواء من خلال مكالمات تليفونية أو رسائل نصية من مجهولين على الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني تحت دعوى تحديث البيانات أو الفوز بجائزة مالية.

وتقع مسؤولية حماية سرية الحسابات المصرفية على ثلاث أطراف البنك والعميل ومقدم الخدمة المخصص في تنفيذ العملية ووقوع أي أخطاء ليس العميل طرف فيها يقوم البنك بتحمل المسؤولية بعد تأكده من إجراءات سلامة استخدام العميل لبيانات حسابه.

ويقدم الخليج 365 8 نصائح للعملاء لحماية حساباتهم المصرفية من السطو والسرقة: