8 نصائح لعملاء البنوك لحماية حساباتهم المصرفية من السطو والسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:
عاودت البنوك تحذير عملائها خلال العام الجاري بضرورة عدم مشاركة أي معلومات عن حساباتهم المصرفية مع أخرين واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر تجنبا لوقوعهم فريسة والسطو على أموالهم.
وانتشرت في الآونة الأخيرة محاولات الحصول على بيانات العملاء بغرض السطو على حساباتهم المصرفية سواء من خلال مكالمات تليفونية أو رسائل نصية من مجهولين على الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني تحت دعوى تحديث البيانات أو الفوز بجائزة مالية.
وتقع مسؤولية حماية سرية الحسابات المصرفية على ثلاث أطراف البنك والعميل ومقدم الخدمة المخصص في تنفيذ العملية ووقوع أي أخطاء ليس العميل طرف فيها يقوم البنك بتحمل المسؤولية بعد تأكده من إجراءات سلامة استخدام العميل لبيانات حسابه.
ويقدم الخليج 365 8 نصائح للعملاء لحماية حساباتهم المصرفية من السطو والسرقة:
- عدم مشاركة الأرقام التعريفية المدونة على وجه كارت الخصم المباشر أو الائتمان أو الكارت المدفوع مقدما الخاص بحساب العميل.
- عدم مشاركة آخر 3 أرقام على ظهر الكارت، وإطلاع أحد عليهم تجنبا لسرقة حساب العملاء من خلال الشراء عبر الإنترنت.
- عدم الإدلاء بتاريخ إصدار وانتهاء عمل الكارت.
- عدم مشاركة رقم الكارت والمنطقة المصدر منها.
- عدم التعامل مع محادثات تليفونية أو الرسائل النصية تطلب أي معلومة عن العميل أو حسابه المصرفي بغرض تحديث معلومات العميل أو الفوز بجائز مالية ويجب إغلاق الخط وإبلاغ البنك.
- عدم إدخال معلومات الكارت على مواقع شراء (أونلاين) غير آمنة وغير معروفة تجنبا لسرقة بيانات الكارت.
- عدم استخدام كارت الحساب المصرفي للعميل في بعض التطبيقات الرقمية المتخصصة في المواصلات أو خدمة توصيل الطلبات، ويفضل استخدام الكروت المدفوعة مقدما لمحدودية استخداماتها.
- عدم الإفصاح نهائيا عن كلمات المرور (PassWord) الخاصة بكارت العميل أو بحساباته الإلكترونية مثل (الإنترنت والموبايل البنكي).