مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، على طريق الجيش أمام نزلة سنور في نطاق محافظة بني سويف، اليوم السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، على طريق الجيش أمام نزلة سنور.

انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "جمعة.م.س" 34 عامًا، مقيم قرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، و"علي.أ.ع" 32 عامًا، مقيم مركز ملوي بمحافظة المنيا، وإصابة "مصطفى.ج.ع" 32 عامًا، و"مايكل.ر.م" 34 عامًا، ويقيمان ملوي بالمنيا، و"محمود.و.ع" 31 عامًا، ويقيم في ابشنا ببني سويف.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى التخصصي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.