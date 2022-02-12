بقيادة عائلة ساويرس.. شركة "ناوي" للعقارات تحصل على تمويل بـ 5 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

حصلت شركة "Nawy ناوي" وهي شركة مصرية ناشئة في تكنولوجيا العقارات، على تمويل تأسيسي بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة عائلة ساويرس، بحسب بيان صحفي اليوم السبت.

ويبلغ عدد العاملين في "Nawy" حاليًا أكثر من 200 فرد حتى الآن، الأمر الذي ساهم في مساعدة الشركة لأكثر من 60 ألف شخص في تحديد الأماكن المثالية لمنازلهم، كما شهدت الشركة بختام 2021 نموًا غير مسبوق، حيث بلغ معدل النمو السنوي بختام العام (5.4) ضعف ما تحقق بختام 2020، وذلك بعدما وصلت إجمالي قيمة المبيعات إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار بعد مساعدة آلاف العائلات في شراء منازل أحلامهم.

وقال البيان إن المنصة الناشئة تجعل عملية شراء وبيع العقارات عبر الإنترنت بسيطة وخالية من المتاعب وواضحة لكل المشاركين فيها بداية من المشتري وصولًا إلى المطور العقاري، الأمر الذي يوفر لعملائها تجربة شراء ليس لها مثيل.

وتحتوي منصة "Nawy ناوي " على قاعدة بيانات ضخمة للعقارات، مما يتيح لجميع عملائها البحث وسط آلاف الخيارات، ثم تصفيتها وفقًا لمعايير عديدة مثل (مساحة الوحدة والسعر والموقع، وطرق السداد)، وتجعل هذه المميزات قرار شراء أي وحدة بالكامل بين يدي المستخدم، على عكس الطرق التقليدية التي تتضمن تدخل العديد من الأطراف وتؤثر على قرار العميل في الشراء.

وقال أنسي نجيب ساويرس، مدير مكتب عائلة ساويرس، في البيان: "كنا أحد المستثمرين الأوائل في "Nawy" وذلك بعد ما رأينا الإمكانات والجهد المبذول في العمل وشاركناهم هذا الطموح، وعندما أدركنا السرعة التي تتوسع وتنمو بها الشركة قمنا على الفور بزيادة استثماراتنا بها، نحن متحمسون جدًا لما يحمله المستقبل للشركة، خاصة مع توسع الخدمات التي تقدمها في سوق العقارات".

وقال مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي للشركة، "أعتقد حقًا أن التكنولوجيا لا تزال في بداية الطريق فيما يخص سوق العقارات في مصر، على الرغم من تحقيق الكثير في فترة زمنية قصيرة، إلا أنه ما زال هناك المزيد من الفرص لتقديم المزيد والاستفادة من التقنيات الرقمية. وسنسعى دائما لإحداث تحول حقيقي في سوق العقارات في المنطقة، وجعل عملية صنع قرار الشراء أكثر سهولة ووضوح للعملاء".