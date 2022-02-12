تفاصيل وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية انتهاء 80% من أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن يجري اعتمادها عصر يوم الإثنين المقبل.

وأضاف المصدر أن المؤشرات الأولية لتصحيح أوراق الإجابات والرصد تشير الى ارتفاع نسب النجاح بنسب تقارب 71%، بعدما أدى الطلاب البالغ عدد 122 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى 650 لجنة امتحان من 29 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري.

وأوضح أنه من المنتظر أن يعتمد محافظ الدقهلية نتيجة الامتحانات، ويمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي:

كما تتيح الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الرابط التالي