وصلته عبر "واتس آب".. محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي "عزبة الصبان" في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، بإعداد المقايسات اللازمة لتغطية الخليجين المارين في عزبة الصبان التابعة للوحدة المحلية ببني عامر في مركز الزقازيق حفاظاً على أرواح المارة وحتى لا تتحول لمقالب قمامة ينبعث منها روائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ صباح اليوم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي العزبة بعد تلقيه شكوى من أحد الأهالي عبر "واتس آب" تفيد بتدني مستوى الخدمات، ليقرر المحافظ زيارة القرية وإصدار توجيهاته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع مخلفات القمامة وناتج تطهير الترع والمصارف من على جانبي الطرق المؤدية للعزبة وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي لأهالي العزبة.

تفقد محافظ الشرقية شوارع العزبة موجهًا رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدير عام الشركة المصرية للإتصالات بإستمرار إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وكذلك دراسة إمكانية زيادة سعة خطوط التليفونات الأرضي ومد خطوط فايبر لتحسين جودة الإنترنت بالعزبة لتحقيق الإستفادة لطلاب وطالبات الثانوية العامة.