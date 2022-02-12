أهابت السفارة السعودية في العاصمة الأوكرانية كييف بالمواطنين السعوديين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن كما طالبت من جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا بسرعة التواصل معها، وذلك لتسهيل مغادرتهم فورا. ووضعت السفارة أرقام تواصل معها هي: 00380739090123 00380445205170



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية لمواطنيها في أوكرانيا: غادروا فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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