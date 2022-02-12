خوفًا من الغزو الروسي.. دول عربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 3:55 مساءً

طالبت بعض الدول العربية، السبت، رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور، في ضوء تحذيرات الولايات المتحدة من غزو روسيا للبلاد.

يأتي ذلك بعد أن صعدت الولايات المتحدة، الجمعة، نبرة تحذيراتها بشأن أوكرانيا قائلة إن غزوا روسيا يبدأ بقصف جوي، يمكن أن يباشر في غضون أيام، وطلبت من الرعايا الأميركيين المغادرة خلال 48 ساعة.

وأهابت سفارة السعودية لدى أوكرانيا جميع المواطنين بتأجيل سفرهم في الوقت الراهن. وطالبت عبر تغريدة على تويتر، مواطنيها الموجودين في كييف بضرورة التواصل مع السفارة في أسرع وقت لتسهيل مغادرتهم فورا.

وكانت كييف إحدى الوجهات المفضلة لدى السعوديين بعد إزالة حظر السفر المفروض على الموطنين بسبب جائحة كورونا خلال الصيف الماضي.

وكان البيت الأبيض حذر في وقت سابق من هجوم يشنه أكثر ن 100 ألف عسكري روسي يحتشدون قرب أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين يوم 20 فبراير الحالي.

بدورها، أهابت سفارة الإمارات لدى كييف في تغريدة على تويتر مواطني الدولة بتأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا ودعت جميع مواطني الدولة المتواجدين هناك بالتواصل معها عبر خط الطوارئ.

كذلك، دعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، مواطنيها إلى تأجيل خطط السفر إلى أوكرانيا وحثت المواطنين الموجودين هناك بالتواصل مع السفارة الكويتية “حفاظا على سلامتهم” كما جاء في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما طالبت وزارة الخارجية العراقية من مواطنيها الموجودين في أوكرانيا المغادرة. وقالت الوزارة في بيان إن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أمن وسلامة الجالية العراقية في أوكرانيا نتيجة الظروف الاستثنائية هناك. كما دعت الوزارة موظفي السفارة العراقية في كييف التمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وحذا الأردن حذو جيرانه بعد أن دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال الفترة الحالية ومغادرة المقيمين فيها في ظل التطورات الراهنة خوفا من هجوم روسي مرتقب.

كما دعت الوزارة الأردنية غير القادرين على مغادرة البلاد بسبب عملهم أو دراستهم إلى التواصل مع السفارة هناك لتسجيل عناوينهم بغية التواصل معهم حال حدوث أي طارئ خلال الفترة المقبلة.