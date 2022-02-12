خطف الطفل السوري فواز قطيفان منذ أكثر من 3 أشهر… ما آخر التطورات؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

مع انقضاء المهلة التي حددتها العصابة الخاطفة للطفل السوري فواز قطيفان، الأربعاء الماضي، في منطقة إبطع بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، وعدم تواصلها مع عائلة الطفل المخطوف، رغم إعلان العائلة جمع مبلغ الفدية المطلوبة بالكامل قبل انتهاء المهلة.

ويسود قلق عارم على مصير الطفل فواز، حيث رأى معلقون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السورية والعربية، أن هذا الصمت من قبل الخاطفين قد يكون نذير شؤم وعلامة لا تبشر بالخير.

حيث أكد والده، محمد قطيفان، لوسائل الإعلام المحلية، أن الخاطفين لم يتواصلوا معه بالرغم من تجهيزهم الفدية المطلوبة لإنقاذ فواز، رغم محاولته التواصل مع الخاطفين لكن دون رد منهم.