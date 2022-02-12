مشاركة روسية أميركية في أكبر مناورات عسكرية في الهند

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت صحيفة Hindu الهندية، إن روسيا والولايات المتحدة ستشاركان في المناورة البحرية الهندية الكبرى التي ستبدأ في أواخر فبراير الجاري.

وأضافت الصحيفة: “وسط تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا، ستشارك الولايات المتحدة وروسيا في أكبر تدريبات بحرية هندية في وقت لاحق من هذا الشهر. وذكرت مصادر بوزارة الدفاع الهندية أن الدولتين أكدتا مشاركتهما في تدريبات ميلان 2022، التي ستجري في الفترة من 26 فبراير إلى 4 مارس”.

ولا يزال غامضا بعد، هل ستشارك الدولتان على مستوى ممثلي الأساطيل أو بسفن حربية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، وجهت الهند الدعوة إلى 46 دولة للمشاركة في التدريبات، وأكدت أكثر من 35 دولة مشاركتها.

وميلان (تعني “لقاء” باللغة الهندية)- هي مناورات بحرية متعددة الأطراف تنفذها البحرية الهندية مرة كل عامين.

وذكرت الصحيفة، أن “هدف هذه التدريبات هو صقل المهارات الميدانية، والتعرف على أفضل الممارسات البحرية وضمان دراسة العقائد في المجال البحري من خلال التفاعل المهني بين الأساطيل الصديقة”.