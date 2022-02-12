شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة عن سبب عدم مصافحة «بوتين» لـ«ماكرون» وسر طاولة الـ6 أمتار بينهما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أزاحت فرنسا وروسيا الستار عن الواقعة التي أثارت جدل العالم، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب عدم مصافحتهما لبعض وجلوسهما على طاولة بلغ طولها 6 أمتار.

وكشفت مصادر في قصر الإليزيه لوكالة “روتيرز”، سر جلوس الرئيسين على طاولة 6 أمتار، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي رفض إجراء تحليل “PCR”، لفيروس كورونا، إذ خيره الروس بين إجراء التحليل والسماح له بمصافحة “بوتين”، أو عدم إجراء التحليل والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب القصر الرئاسي الفرنسي، فإن “ماكرون”، رفض إجراء التحليل على الأراضي الروسية، خشية معرفة الحمض النووي الخاص به.

وفي بيان رسمي على لسان متحدث الرئاسة الروسية “ديمتري بيسكوف”، فإن الرئيس الفرنسي رفض إجراء تحليل فيروس “كورونا”، مشيرًا إلى تفهم بلاده رفض “ماكرون” إجراء التحليل، وأنه لم يؤثر على سير المحادثات بين الرئيسين.