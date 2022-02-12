شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المملكة.. الكويت.. تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

دعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، في بيان مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد فورا حفاظا على سلامتهم.

في نفس الوقت دعت الوزارة الكويتية المواطنين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين في الأردن، الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات للتواصل معهم.

كما أهابت سفارة الإمارات في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا؛ بحسب “سكاي نيوز”.

وكانت سفارة المملكة، قد دعت عبر حسابها على تويتر، جميع مواطني الدولة المتواجدين هناك بالتواصل معها عبر خط الطوارئ.

السفارة الجزائرية بأوكرانيا دعت كذلك المواطنين الجزائريين المتواجدين في الأراضي الأوكرانية إلى ضرورة التواصل مع مصالح السفارة.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه يتوجب على المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا تحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا وتجنبا لأي طارئ.

وتأتي هذه الدعوات بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.