بريطانيا لن ترسل قوات مقاتلة إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

نفت بريطانيا مجدداً اعتزامها إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.



وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال وكيل وزارة الدفاع البريطانية جيمس هيبي، اليوم السبت: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه يودون القدرة على قول إن تحركهم المحتمل جاء نتيجة لعدوان غرب في أوكرانيا".

وأضاف أنه لهذا السبب، من المهم جداً توضيح أنه لن يُلعب "دور نشط في أوكرانيا".

وفي رده على السؤال "ألن تكون هناك قوات قتالية بريطانية إذا نشبت حرب؟"، أجاب هييي "من الضروري للغاية أن يسمع الناس في موسكو هذا: نعم".

وأعلن هيبي أن في العطلة الأسبوعية الحالية سيسحب كل الجنود البريطانيين الذين شاركوا في تدريب أوكرانيين على استخدام صواريخ بريطانية مضادة للمدرعات.