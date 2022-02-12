شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر الآلاف من عناصرها.. شرطة فرنسا تمنع دخول 500 سيارة لباريس «ما الأمر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

منعت الشرطة الفرنسية اليوم السبت، 500 سيارة من دخول العاصمة باريس.

يأتي هذا ضمن مواجهة احتجاجات «قافلة الحرية» المناهضة لقيود مكافحة جائحة كورونا.

وكانت الشرطة قد كتبت على تويتر أنها اعترضت طريق السيارات عند ثلاث نقاط دخول للعاصمة وحررت أكثر من 150 مخالفة.

وعلى الصعيد الميداني وتأهبا للاحتجاجات ، حشدت الشرطة الآلاف من رجالها وأقامت نقاط تفتيش ونشرت سيارات مدرعة لنقل الجنود وشاحنات مزودة بمدافع ماء.

ويسعى سائقو سيارات وغيرها من المركبات من عدة مدن في أنحاء فرنسا إلى تحدي قرار الشرطة بمنع دخول العاصمة، ما دفع الشرطة لحشد عناصرها.