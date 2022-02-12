شكرا لقرائتكم خبر عن الإجرام مستمر.. استشهاد 3 أطفال بقصف حوثي في منطقة آهلة بالسكان جنوب مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تستمر مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن في قصف المدنيين، دون اكتراث بقوانين المجتمع الدولي. وكان ثلاثة أطفال، قد استشهدوا جراء قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية، على منطقة آهلة بالسكان بمديرية حريب جنوبي مأرب. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية أن صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات على منطقة آهلة بالسكان في مفترق طرق بمديرية حريب جنوب المحافظة. وأضافت المصادر أن القصف الصاروخي ألحق خسائر مادية، إضافة إلى استشهاد 3 أطفال بينهم اثنان أشقاء. كما أصيب طفل وفتاة، بانفجار مقذوف من مخلفات المليشيات بمديرية رحبة جنوب المحافظة. يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة مأرب بين الحين والآخر إلى عمليات قصف تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية والمخيمات.

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