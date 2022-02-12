شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاتحاد الأوروبي.. السفارة الأميركية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت السفارة الأميركية في أوكرانيا موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتي هذا بعدما طلب الاتحاد الأوروبي من موظفيه الدبلوماسيين مغادرة كييف، باستثناء الذين لهم أولوية قصوى.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان، أنه سُمح للموظفين الذين ليس لهم أولوية قصوى بمغادرة أوكرانيا.

وذكر موقع “بوليتيكو” الإخباري، أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا السفير ماتي ماسيكاس، قال في رسالة بريد إلكتروني بعثها إلى الموظفين الدبلوماسيين في البلاد: “أريد أن يغادر جميع الموظفين الأجانب أوكرانيا في أقرب وقت، باستثناء أولئك الذين لهم أولوية قصوى”.

يذكر أن حشدا روسيا يتزايد في الساعات الأخيرة بالقرب من أوكرانيا بحسب ما رصدته صور جوية.