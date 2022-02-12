شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني دولة أوروبية تعلن إلغاء جميع قيود كورونا: لم يعد يشكل تهديدًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت النرويج، اليوم السبت، إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العزل الإجباري للمصابين وإلزامية الكمامة والتباعد الاجتماعي أصبحوا من الماضي.

وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره، إن “وباء كورونا لم يعد يشكل تهديدا كبيرا على الصحة لكن لا يمكننا القول إن الجائحة انتهت”.

وبذلك تكون النرويج ثاني دولة أوروبية تعلن رفع جميع القيود المفروضة بشأن “كورونا”، بعد أن رفعت الحكومة السويدية جميع القيود أيضًا، قبل أيام.

وقالت رئيسة الحكومة السويدية، ماجد الينا أندرسون، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس الماضي: “حان الوقت لفتح السويد مجددا”، معلنة إزالة التدابير المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من التاسع من شهر فبراير الجاري.

واستطردت أندرسون: إن “الوباء لم ينته بعد، ولكنه في طريقه للدخول في مرحلة جديدة”، في إشارة إلى أن هذه المرحلة هي أقل وطأة على صحة السكان، لافتة إلى أن 80% من مواطني السويد، الذين هم فوق سن الخمسين، قد تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.