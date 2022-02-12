شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم سوقا تاريخيا في طهران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع اليوم السبت حريق ضخم في جزء من بازار طهران، بحسب ما أعلنه التلفزيون الإيراني.

وأضاف أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات أو أسباب الحادث الذي شب بالسوق.

كما نشرت “وكالة أنباء فارس” الإيرانية، مقطع فيديو يوثق الحريق، منوهة أن قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران التي نشبت في بزار طهران.