شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن اعتزامها عدم إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بريطانيا مجددا اعتزامها عدم إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال وكيل وزارة الدفاع البريطانية جيمس هيبي، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه يودون أن تكون لديهم القدرة أن يقولوا إن تحركهم المحتمل جاء نتيجة لعدوان غربي في أوكرانيا.

وأضاف أنه لهذا السبب، من المهم جدا توضيح أنه لن يتم لعب "دور نشط في أوكرانيا".

وفي رده على سؤال يقول "ألن تكون هناك قوات قتالية بريطانية في حال نشوب حرب؟"، أجاب هيبي:" من الضروري للغاية أن يسمع الناس في موسكو هذا: نعم".

وأوضح هيبي أنه سيتم خلال العطلة الأسبوعية الحالية سحب كل الجنود البريطانيين الذين شاركوا في مهمة لتدريب أوكرانيين على استخدام صواريخ بريطانية مضادة للمدرعات.

كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت قبل نحو أسبوعين إن "من غير المرجح للغاية" حدوث موقف يقاتل فيه جنود بريطانيون إلى جانب الأوكرانيين ضد روسيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج استبعد قيام الحلف بمهمة في أوكرانيا حال وقوع غزو روسي للبلاد.

كانت الحكومة الأمريكية حذرت أمس الجمعة من وقوع غزو روسي للأراضي الأوكرانية قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في الصين، وتنتهي في العشرين من فبراير الجاري.