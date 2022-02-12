شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : أمريكا تروج لغزو أوكرانيا دون دليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت السفارة الروسية في واشنطن مزاعم الحكومة الأمريكية التي تفيد بأن موسكو تعتزم غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، إن "حالة التأهب" تنتشر عبر الولايات المتحدة بدون تقديم أي دليل لدعم هذا المزاعم.

وأضاف أن البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة هي شهادة على حقيقة أن الولايات المتحدة كثفت "حملتها الترويجية ضد بلادنا".

وقال السفير الروسي إن الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعا أن الغزو "حتمي"، مضيفا أن المعلومات الاستخباراتية "تضلل" الأشخاص، بدون الخوض في تفاصيل.

وقال أنتونوف "تصريحات السياسيين بشأن غزو روسيا لأوكرانيا خلال الأولمبياد أو بعدها غير مدعوم بدليل".