شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت الحكومة الألمانية مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد، وذلك على خلفية تفاقم النزاع مع روسيا.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان، اليوم السبت: "إذا كنتم مقيمين الآن في أوكرانيا، تحققوا مما إذا كان وجودكم ضروري على نحو حتمي. وإذا كان الأمر ليس كذلك، غادروا على الفور".

وعقب تحذيرات من الحكومة الأمريكية بشأن هجوم روسي وشيك، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ولاتفيا وإستونيا، ودول أخرى، من رعاياها مغادرة أوكرانيا.