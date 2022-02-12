شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان بجبل "إتنا" في صقلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد الوطني الإيطالى للجيوفيزياء والبراكين (INGV) عن ثوران بركان بجبل "إتنا" فى صقلية.

وقال المعهد، في بيان له، إن الانفجار حدث في فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع حوالي 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان فى السماء على ارتفاع 8 كيلومترات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف البيان: "تشكلت 3 تيارات من مادة الحمم البركانية من فوهة البركان، حيث ذهب الأولان على بعد بضع مئات من الأمتار باتجاه (Valle del Bove)، أما الثالث، فاتجه جنوبا لمسافة بضع مئات من الأمتار".

وتابع: "يمكن رؤية تكوين عدة تدفقات بسبب التساقط الغزير للمواد البركانية، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يبدو أن النشاط قد توقف تقريبًا، ثم يستأنف بسلسلة من الانفجارات القوية".