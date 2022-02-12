شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسؤول عمليات الاغتيال بمحافظة ميسان العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم القبض على مسؤول عمليات الاغتيال في محافظة "ميسان" جنوبي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن قوة من الجيش العراقي ألقت القبض على المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف في المحافظة، بعد تلقيها معلومات استخبارية, كما أن المتهم مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، وأن عملية القبض وقعت في ناحية /المشرح/ جنوب البلاد.