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عمليات البصرة تتوعد تجار المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية واسعة في المحافظة، فيما توعد باعتقال جميع تجار المخدرات.
وقال الماجدي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بعملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من محافظة البصرة".

وبين، أن "العملية أسفرت لغاية اللحظة عن اعتقال 4 أشخاص مع أسلحتهم، ولا زالت مستمرة".


وأضاف الماجدي، "سوف نلقي القبض على جميع تجار المخدرات في المحافظة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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