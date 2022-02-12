عمليات البصرة تتوعد تجار المخدرات

وقال الماجدي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بعملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من محافظة البصرة".

وبين، أن "العملية أسفرت لغاية اللحظة عن اعتقال 4 أشخاص مع أسلحتهم، ولا زالت مستمرة".



وأضاف الماجدي، "سوف نلقي القبض على جميع تجار المخدرات في المحافظة".