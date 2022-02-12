خلال لقائه الاعرجي.. السفير الجزائري: الأمة العربية تحتاج إلى عراق قوي

وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أستقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير الجزائري في بغداد، بلقاسم محمدي".

وأضاف البيان، أن "الأعرجي استعرض مع السفير الجزائري،العلاقات الأخوية التأريخية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وملف مخيم الهول الحدودي، وضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية".



وأكد الأعرجي للسفير الجزائري، "حرص العراق على تطوير علاقاته مع الجزائر، من خلال التعاون المشترك والبنّاء، وفي جميع المجالات".

من جانبه أشار السفير الجزائري، إلى أن "الأمة العربية تحتاج إلى عراق قوي، وأن لدى الأشقاء العرب إيماناً بأن العراق في تطور وتقدم مستمر، لما يملكه من عمق تأريخي وتقدم فكري، وعلى جميع المستويات".