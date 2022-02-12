وزير الخارجية الأمريكي : لا نعلم قرار بوتين بشأن غزو أوكرانيا ونحن جاهزون لما قد يحصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتحدّث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في فيجي "لا نزال نرى مؤشرات مقلقة جدًا إلى تصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا".

وتابع "إذا كانت روسيا مهتمة فعلًا بحلّ الأزمة التي افتعلتها بنفسها، من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن مستعدّون للقيام بذلك".

وأضاف "لكن يجب أن يحصل ذلك في إطار تخفيف التصعيد. حتى الآن، لم نرَ إلّا تصعيدًا من جانب موسكو".

وأشار إلى أنها "لحظة مفصلية" مضيفًا "نحن جاهزون لما قد يحصل".

وأكّد بلينكن أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون "بسرعة" عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا، الأمر الذي قد يحصل "في أي وقت" بحسب قوله.

وقال "لا نعلم ما إذا كان الرئيس بوتين اتّخذ هذا القرار".

واضاف "لكننا نعلم أنه أوجد القدرة على التحرك خلال فترة قصيرة جدًا".