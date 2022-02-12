روسيا : المزاعم الأمريكية عن غزو أوكرانيا تضليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

رفضت السفارة الروسية في واشنطن مزاعم الحكومة الأمريكية عن نية موسكو غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.



وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم السبت: "حالة التأهب تنتشر عبر الولايات المتحدة دون أي دليل لدعم هذا المزاعم".

وأضاف "البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة، شهادة على أن الولايات المتحدة كثفت حملتها الترويجية ضد بلادنا".

وقال السفير الروسي إن الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعاً أن الغزو "حتمي"، مضيفاً أن المعلومات الاستخباراتية "تضليل" دون الخوض في تفاصيل.

وقال أنتونوف: "تصريحات السياسيين عن غزو روسيا لأوكرانيا في الأولمبياد أو بعدها غير مدعوم بدليل"، وأشار إلى تعليق قال إنه يظهر كيف أن الأمريكيين فقدوا إيمانهم في مزاعم حكومتهم.

وأمس الجمعة، أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتقادها بإمكانية غزو روسي لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين التي تنتهي في 20 فبراير(شباط) الجاري، وطالبت واشنطن الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فوراً.