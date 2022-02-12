شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الألمانية توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

على خلفية تفاقم النزاع مع روسيا، أوصت الحكومة الألمانية مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد.



وقالت الخارجية الألمانية في بيان، اليوم "السبت": "إذا كنتم مقيمين الآن في أوكرانيا، تحققوا مما إذا كان وجودكم ضروري على نحو حتمي. وإذا كان الأمر ليس كذلك، غادروا على الفور".

وعقب تحذيرات من الحكومة الأمريكية بشأن هجوم روسي وشيك، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ولاتفيا وإستونيا، ودول أخرى، من رعاياها مغادرة أوكرانيا.