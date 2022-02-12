تحقيق أممي بعد رسو سفينة تركية في منطقة خاضعة للشباب في الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة حول الصومال، إنها تحقق في سفينة تركية رست قرب منطقة تسيطر عليها حركة الشباب في أغسطس (آب) 2021، حسب "نورديك مونيتور".



ونقل موقع الصومال الجديد اليوم السبت، أن السفينة "الأناضولية" وتديرها شركة مافي دنيز في اسطنبول، مكثت على بعد أقل من كيلومتر واحد قبالة ساحل تسيطر عليه حركة الشباب، لمدة 24 ساعة، وتساءل الخبراء عن سبب اقترابها من تلك المنطقة وإذا كانت تحمل إمدادات أو أسلحة إلى حركة الشباب.

وكتبت لجنة الخبراء رسالة إلى أصحاب السفينة، تطلب منهم شرح سبب إبحارها إلى المياه القريبة من مدينة تسيطر عليها حركة الشباب، وطالبت بمعلومات كاملة، ولم يرد مالكوها والحكومة التركية على استفسارات الأمم المتحدة، عند تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في 6 أكتوبر(تشرين الأول) 2021.