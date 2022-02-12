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في أوكرانيا.. روسيا "تُرشّد" طاقمها الدبلوماسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

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قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن موسكو قررت "ترشيد" طاقمها الدبلوماسي في أوكرانيا خشية "استفزازات" من كييف أو أي طرف آخر.

 

ولم تكشف المتحدثة ماريا زاخاروفا، إذا كان ذلك يعني خفض عدد الموظفين، لكنها قالت إن السفارة والقنصليات الروسية في أوكرانيا ستواصل مهامها الرئيسية.

 

وتصاعد التوتر منذ أسابيع بسبب حشد روسيا قوات قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف من شن هجوم على كييف، وهو ما تنفيه موسكو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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