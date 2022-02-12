شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في أوكرانيا.. روسيا "تُرشّد" طاقمها الدبلوماسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن موسكو قررت "ترشيد" طاقمها الدبلوماسي في أوكرانيا خشية "استفزازات" من كييف أو أي طرف آخر.



ولم تكشف المتحدثة ماريا زاخاروفا، إذا كان ذلك يعني خفض عدد الموظفين، لكنها قالت إن السفارة والقنصليات الروسية في أوكرانيا ستواصل مهامها الرئيسية.

وتصاعد التوتر منذ أسابيع بسبب حشد روسيا قوات قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف من شن هجوم على كييف، وهو ما تنفيه موسكو.