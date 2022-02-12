رسالة خطية لمحمد بن زايد من رئيس الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والفلبين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله في مقر إكسبو 2020 دبي، روبرت اي بورجيه المبعوث الخاص لرئيس الفلبين.

بدوره، سلم وزير الخارجية والتعاون الدولي للمبعوث الفلبيني رسالة خطية من ولي عهد أبوظبي إلى الرئيس دوتيرتي تتصل أيضا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وروبرت اي بورجيه خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مشاركة جمهورية الفلبين الصديقة في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات المهمة مثل الصناعة والتجارة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة روبرت اي بورجيه، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين والحرص على تعزيزها وتنمية التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أعرب روبرت اي بورجيه عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.