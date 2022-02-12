شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: وزير الرياضة يزور المقر الجديد لنادى المصرى القاهرى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سوف يزور المقر الجديد لنادى المصرى القاهرى والذى خصصته الدولة للنادى الثلاثاء القادم.

وأشار "مطر" فى بيان اليوم السبت إلى أن زيارة وزير الشباب والرياضية ستكون برفقة الدكتور محمد سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وأيضا قيادات مديرية الشباب والرياضة.

ودعا تيسير مطر رئيس نادى المصرى القاهرى أعضاء النادى الراغبين فى الحضور بتبليغ أسمائهم لإدارة النادى، وتاتى زيارة وزير الشباب والرياضة تقديرا لرئيس وأعضاء نادى المصرى القاهرى وحرصا على دعم الوزارة لبناء المقر الجديد للنادى.

وبداية شهر يناير 2022 تسلم النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أرض مقر النادى المصرى القاهرى الجديدة بدلا من المقر القديم الذى سيدخل ضمن تطوير منطقة الفسطاط،

وحضرت لحظة تسلم المقر الجديد للنادى المصرى القاهرى كل من وكيل أول وزارة الشباب والرياضة الدكتور سيد حزين، والمهندس إيهاب محمود الحنفى منسق عام صندوق التنمية الحضرية، والمهندس إبراهيم أبو عريضة جهاز التعمير القاهرة الكبرى الجهة المنفذة للنادى، والمهندس عمرو عطا المكتب الاستشارى، والمهندس حاتم الألفى المكتب الاستشارى، وأيمن طاهر وكيل مديرية الشباب والرياضة، وفوزى سعيد عبد الفتاح مدير الإدارة القانونية للشباب والرياضة، وهشام صبحى الإدارية القانونية للشباب والرياضة، والدكتورة مى فاضل للإدارة العامة للهيئات بمديرية الشباب والرياضة، وفاتن شبراوى مدير الإدارة الهندسية بمديرة الشاب والرياضة، وإسامة عبد العال نائب رئيس مجلس إدارة النادى، وهشام مباشر عضو مجلس إدارة النادى، وعماد عيد المدير التنفيذى للنادي.

ووجه النائب تيسير مطر الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى واصفا إياه براعى الشباب المصرى، كما وجه الشكر لدولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، موجها الشكر أيضا أشرف صبحى لوزير الشباب.

وقد تمت معاينة مقر الأرض للمقر الجديدة للنادى المصريى القاهرى ومساحتها 6.3 فدان وتم اعتماد لوحة الموقع العام الأحدثيات الهندسية، وتم الاتفاق بين الأطراف على قيام الجهة المنفذ بتكليف المقاولين على أن ينتهى تسليم النادى خلال 6 أشهر.