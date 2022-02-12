شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات الترشح على منصب رئاسة الوفد.. والتظلمات 19 و20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، عملها اليوم السبت، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا فى المقر الرئيسى بالدقى، لتلقى طلبات المرشحين فى انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها فى 11 مارس المقبل، على أن يستمر استقبال الراغبين فى الترشح حتى نهاية الأسبوع.

كان المستشار بهاء أبو شقة أعلن عن فتح باب الترشح بداية من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، وتجرى الانتخابات يوم 11 مارس القادم فى الساعة التاسعة صباحا، لاختيار رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب والتقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات.

وتتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعًا للحزب لا ترد بأى حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارا من يوم «السبت» الموافق 12 فبراير 2022 يوميًا،

ووفقا للقرار فإن حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، ويكون حضور الهيئة الوفدية قاصرا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس اتخذت خلاله عدد من القرارات المنظمة للتقدم للترشح فى الانتخابات.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد أصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس حزب الوفد، وتضم اللجنة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.

وتتلقى اللجنة الطعون والتظلمات يومى السبت 19 فبراير والأحد 20 فبراير، وتعلن الكشوف للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الثلاثاء 22 فبراير فى الساعة العاشرة صباحا.