شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لنظيرته بالبحرين: العلاقات المصرية البحرينية راسخة ونموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى، حيث عقد جلسة مباحثات مُوسعة استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية الأمر الذى يجعل منها نموذجًا يُحتذى به فى العلاقات العربية – العربية، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وعلى الصعيد البرلمانى، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية ودفع التعاون البرلمانى، وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصرى ومجلس النواب البحرينى أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

من جانبها، أكدت فوزيه بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتى تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، وعلى الصعيد البرلمانى، أشادت رئيسة مجلس النواب البحرينى، بمستوى الزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذى تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة فى شهر ديسمبر الماضي.