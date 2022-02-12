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التفاصيل الكاملة للشرائح الجديدة للضريبة العقارية.. نقلا عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن النيابى والتشرعى، فى تقرير له تحت عنون: "الشرائح الجديدة للضريبة العقارية"، استعرض خلاله مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح، أبرزها أن تبدأ من 1500 حتى 4000 جنيه حسب سعر الوحدة، وتسرى على العقود المُبرمة قبل مايو 2019 فقط

 

وإليكم نص التقرير كاملا:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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