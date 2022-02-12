شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للشرائح الجديدة للضريبة العقارية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن النيابى والتشرعى، فى تقرير له تحت عنون: "الشرائح الجديدة للضريبة العقارية"، استعرض خلاله مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح، أبرزها أن تبدأ من 1500 حتى 4000 جنيه حسب سعر الوحدة، وتسرى على العقود المُبرمة قبل مايو 2019 فقط.

وإليكم نص التقرير كاملا: