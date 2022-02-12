شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. علاء عابد يترأس جلسة "المواطنة والأمن" بمؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، اليوم السبت، في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" ، وذلك بحضور ومشاركة قامات دينية وفكرية وعدد من الوزراء من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.

حيث يترأس النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي الجلسة العامة الرابعة للمؤتمر، تحت عنوان "عقد المواطنه وتحقيق الامن".

وقال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر خطوه هامه في سلسلة المؤتمرات والندوات الفكرية التي تنظمها وزارة الاوقاف لوضع أسس العيش المشترك في الجمهورية الجديدة القائمة علي المواطنة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن المشاركين في المؤتمر مجمعه منتقاه من الخبراء والعلماء من الدول العربية والإسلامية مما يعطي المؤتمر زخم كبير ويأتي في توقيت هام بالنسبة للعالم الاسلامي كله.

ويتحدث فيها الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا والمستشار الدكتور علي عمارة الرئيس بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة، أمين الدين إبراهيم - موزمبيق، رئيس المجلس الإسلامي، مورا نخوا جميل ، روندا (نائب مفتي روندا) ، عبد الصمد البريدي ـ ألمانيا ،(الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا)والشيخ عثمان حمزة ـ اليونان (مفتي مقاطعة ديديموتيخو).