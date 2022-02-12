شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من 60 يوما من تطبيقه ..احذر العقوبات حال ثبوت تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، ليضع النقاط على الحروف فى تلك القضية، التى تعد أزمة شائكة ترتبط بالكثير من المخالفات والجرائم الأخرى، وحسم موقف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدر، وفقا لأحكام القانون، كما نص على عقوبات أخرى صارمة تلاحق كل من يتورط فى التستر على تلك الجريمة.

ومن أهم العقوبات التى تلاحق المخالفين لأحكام هذا القانون مايلى:

1.يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف.

2.يعاقب بالحبس من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون.

3. إنهاء الخدمة عقاب كل من امتنع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا.

4. فى حالة ثبوت العينة بالتحليل الاستدلالى يتم إيقاف العامل عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب مع وقف صرف نصف الراتب طوال فترة الوقف عن العمل.