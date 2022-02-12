البحرين توضح حقيقة إلحاق ضابط إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

ردت مملكة البحرين، اليوم السبت، على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن إلحاق ضابط إسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي "يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وأضافت وزارة الخارجية أن "التحالف يضم أكثر من 34 دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الاقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها يتم تعيين مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي داخل دولة عربية.

وكانت البحرين والإمارات وقعتا اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في سبتمبر 2020، وذلك بوساطة أمريكية.