صفعة على وجوه قوى الشر.. برلماني يشيد بتهنئة شيخ الأزهر لرئيس "الدستورية العليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للمستشار الجليل بولس فهمي؛ لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في حماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون، بمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والإرهاب.

ووجه رمزي، في بيان له اليوم السبت، تحية قلبية إلى فضيلة الإمام الأكبر، مؤكداً أن الأزهر الشريف كان ولا يزال وسوف يظل له دوره التنويري في نشر الدين الإسلامي الوسطي الحنيف السمح.

وتقدم رمزي بالتهنئة إلى المستشار بولس فهمي، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، معربًا عن ثقته التامة في قدرته على أداء دوره الدستوري والقانوني بكل كفاءة واقتدار خلال رئاسته هذه المحكمة العريقة لحماية الدستور والقانون والعدالة.

وقال النائب: علينا جميعاً أن نفخر ونفتخر أمام العالم كله بالقضاء الدستوري المصري؛ خصوصاً أن المحكمة الدستورية العليا بمصر تحتل المرتبة الثالثة بين المحاكم الدستورية على مستوى العالم كله، مؤكداً أنها مرتبة رفيعة المستوى عالمياً لم تأتِ من فراغ، وإنما من خلال متابعة العالم كله للقضاء الدستوري بمصر، وأنه كان دائمًا هو الحريص على حماية الدستور المصري والقوانين.​