دي علاقة خاصة.. فريد الديب يناقش شاهد "الآثار الكبرى" عن علاقة "حسانين والأميرة نور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

سمحت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز للمحامي فريد الديب، دفاع المتهم حسن راتب، بمناقشة شاهد الإثبات الأول (الضابط مجري التحريات) خلال محاكمة علاء حسانين وحسن راتب وآخرين بقضية الآثار الكبرى.

وجاءت أسئلة "الديب" للشاهد كالتالي..

س: هل لديك معلومات عن سفر المتهم الأول علاء حسانين لإجراء مشروع مع أميرة من أحدى دول الخليج؟ وهل لديك معلومات عن نوع الصلة بين المتهم الأول والأميرة نور؟

ج: دي حاجة خاصة.

س: هل توصلت تحرياتك عن أي شخص استهدفه المتهم الأول علاء حسانين لايهامه استخدام الجن في البحث عن الآثار؟

ج: التحريات لم تصل لوقائع محددة.

س: هل توصلت تحرياتك إلى أصل صلة بين المتهم حسن راتب والمتهم الأول علاء حسانين؟

ج: التحريات توصلت إلى أن حسن راتب كان عنده قناة المحور وعلاء حسانين كان بيستضيفه فيها، لكن مركزتش أعرف هما عرفوا بعض منين لأنها مكنتش تهمني في تحرياتي.

س: هل لديك معلومات أن علاء حسانين كان عضو في مجلس الشعب ووكيلا للجنة الشؤون الدينية؟

ج: المتهم كان عليه 4 قضايا.

كان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

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