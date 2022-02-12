الأمن العام: ضبط 1495 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 161 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1364 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1495 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 1271 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1446 متهمًا، وقضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 120 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (161٫000٫000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.