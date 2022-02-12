صور.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية البشارة بمحور الأمل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - لإسكندرية - محمد عامر:

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت كاتدرائية البشارة والملاك غبريال، بمحور الأمل (المحمودية)، التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية.

وأزاح البابا، لدى وصوله الكنيسة، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، وبدأت بعدها صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة غبريال والقبلي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني، إلى جانب أيقونات حضن الآب (البانطوكراتور) بالهياكل الثلاثة، وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) الخاص بكل هيكل، وأيقونات الكنيسة ومعموديتها.

وصلى البابا القداس الإلهي وألقى العظة التي جاءت بعنوان "التطويبات"، وتناول قداسته خلالها ثلاث نقاط من خلال تطويبات السيد المسيح في العظة على الجبل.

وقدم البابا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتجديد الحياة على أرض مصر في كل موقع، وأضاف إشارة إلى الفارق الذي أحدثه تطوير الطرق وعمل طرق الجديدة حيث قَصَّر الوقت المطلوب لقطع المسافة اليوم على سبيل المثال من ٤٥ دقيقة إلى أقل من ٢٠ دقيقة.

وأضاف:" أنه من أجل هذا كل المسؤولين الذين يساهمون في جعل الحياة أجمل يستحقون أن نصلي من أجلهم ليعطيهم الله النعمة والمعونة والصحة والسلامة والإخلاص والأمانة في إتمام الصورة الجميلة لمصر كلها.

وأشاد البابا كذلك بأيقونات الكنيسة التي رسمت بمهارة مصحوبة بآيات من الكتاب المقدس لتكون درسًا للإنسان عندما يراها. يأتي بناء كاتدرائية البشارة في إطار خطة التطوير التي قامت بها الدولة مؤخرًا بمنطقة ترعة المحمودية، وتحويلها إلى "محور الأمل".