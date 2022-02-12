ألمانيا والكويت تحثان رعاياهما في أوكرانيا على مغادرة البلاد

على خلفية تفاقم النزاع مع روسيا، أوصت

الحكومة الألمانية مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان، اليوم السبت: "إذا كنتم مقيمين الآن في أوكرانيا، تحققوا مما إذا كان وجودكم ضروري على نحو حتمي. وإذا كان الأمر ليس كذلك، غادروا على الفور".

وعقب تحذيرات من الحكومة الأمريكية بشأن هجوم روسي وشيك، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ولاتفيا وإستونيا، ودول أخرى، من رعاياها مغادرة أوكرانيا.

من جانبها، دعت الكويت رعاياها في أوكرانيا، اليوم السبت، إلى مغادرة البلاد حفاظاً على سلامتهم، والتواصل مع السفارة الكويتية في كييف.

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان صحفي اليوم، الكويتيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا بتأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وذكرت الحكومة الأمريكية أمس الجمعة أنها تتوقع غزوا روسيا للأراضي الأوكرانية، قبل ختام الأولمبياد الشتوية المقامة بالصين في 20 فبراير.

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا، ودول أخرى، رعاياها بمغادرة أوكرانيا.

وتنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط لغزو الأراضي الأوكرانية، رغم أنها حشدت أكثر من مئة ألف من قواتها على الحدود البلاد مع أوكرانيا.