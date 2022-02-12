التوتر الروسي الأوكراني تابع… دول عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة البلد

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

على خلفية تصعيد التوترات بين روسيا واوكرانيا، وبعد ان دعت عدة دول غربية رعاياها لمغادرة أوكرانيا، دعت الكويت اليوم رعاياها المتواجدين إلى مغادرته .

وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى “المغادرة حفاظا على سلامتهم” والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.

كذلك دعت الإمارات مواطنيها الراغبين في زيارة أوكرانيا إلى تأجيل السفر لهذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.