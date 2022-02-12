شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والإمارات تحذران من السفر إلى أواكرنيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

على خلفية التصعيد العسكري من روسيا تجاه أوكرانيا، والتي تهدد باكتساحها عسكريًا، حذرت الكويت والإمارات مواطنيها من السفر إلى “كييف”، منوهة إلى أرقام طوارئ لتواصل مواطنيها في أوكرانيا مع سفاراتها.

وأهابت سفارة الإمارات في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا.

كما دعت السفارة في حسابها على تويتر جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

كما أهابت سفارة دولة الكويت في كييف بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا ضرورة التواصل مع السفارة على هواتف الطوارئ التاليه

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