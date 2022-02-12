شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن وحدهم «ريان».. بسكويت خادش للحياء يتسبب في انقسام حاد بين المغاربة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في الوقت الذي كان فيه الشارع المغربي على قلب رجل واحد، لأجل إنقاذ الطفل ريان، الذي توفي بسبب سقوط في بئر الأسبوع الماضي، تسبب نوع من البسكويت في انقسام حاد بين المغاربة.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام مغربية، فقد أثارت شركة “بيمو” المغربية المتخصصة في إنتاج البسكويت حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشن حملات بين مؤيد ومعارض بسبب عبارات وضعتها هذه الأخيرة على غلاف كعكة “ميروندينا”.

واعتبر البعض أن هذه العبارات خادشة للحياء وتستهدف أخلاق الناشئة.

وجاءت كعكة “مرندينا” الجديدة، على غلافها رسومات لفتاة وشاب وهما يتلفظان كلمات “كنبغيك” وأخرى تقول “منقدرش نساك”، “توحشتك” و”راك ديما فقلبي”.

وطالب البعض بمقاطعة هذا المنتج بشكله الجديد، لكونه يعارض تقاليد المجتمع.

كما أعلن العديد من أصحاب محلات البقالة عن رفضهم بيع هذا البسكويت.

وكتبت بعض المحلات لافتات على المنتج: “ليس للبيع.. يحتوي على عبارات خادشة”.

العبارات الجدية على كعكة البسكويت تسببت، في انقسام حاد في الشارع المغربي، حيث رأى المدافعون عنها أن الحملة ضد شركة ميراندينا نتيجة ما وصفوه بالوعي الزائف.