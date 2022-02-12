شكرا لقرائتكم خبر عن صور جوية تؤكد تزايد الحشد الروسي قرب أوكرانيا.. وهذه الدول تطلب من مواطنيها مغادرتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تزايد الحشد الروسي بالقرب من أوكرانيا ، مع احتمالية أن يكون الغزو قد يأتي في أي وقت، ربما قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الجاري.

وكانت موسكو قد تزايد ردها الصارم تجاه الدبلوماسية الغربية، قائلة :” إن الإجابات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع على مطالبها الأمنية أظهرت “عدم احترام”.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه صور الأقمار الصناعية التجارية التي نشرتها شركة أمريكية خاصة عمليات انتشار عسكرية روسية جديدة في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.

والتقطت الصور الأربعاء والخميس الماضيين، والتي أظهرت عمليات انتشار جديدة مهمة في عدة مواقع في شبه جزيرة القرم وغرب روسيا وبيلاروسيا.

وفي ظل تزايد الوضع المتوتر، طلبت كل من (كندا وأستراليا ونيوزيلاندا وفنلندا) من مواطنيها مغادرة أوكرانيا.