دولة مجاورة تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى "المغادرة حفاظا على سلامتهم" والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.

