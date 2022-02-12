دولة مجاورة تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - أصبحت الكويت اليوم أول دولة عربية تدعو رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.
وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.
كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى "المغادرة حفاظا على سلامتهم" والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.
كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى "المغادرة حفاظا على سلامتهم" والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.
— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait)
February 12, 2022
ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.
من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.