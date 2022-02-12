بارزاني: ماضون في بناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال الاجتماع، سلط رئيس الحكومة الضوء على الوضع الداخلي في إقليم كردستان، فضلاً عن الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وآخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة".وتابع، "تحدث رئيس الحكومة عن الجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بما يخدم جميع المواطنين العراقيين والمكونات المختلفة، ويسهم في تحقيق الاستقرار السلمي والأمني في العراق".

وأشار بارزاني إلى أن "إقليم كردستان ماضٍ في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع القضايا العالقة بشكل جذري وعلى أساس الدستور".

وتطرق بارزاني إلى "برنامج عمل حكومة الإقليم الهادف لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الإيرادات وخفض النفقات وإعادة تنظيم الضرائب وتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين ورقمنة الخدمات، في خطوة مهمة لتطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية بطريقة حديثة وعصرية، والحد من الفساد من خلال نظام يتم خلاله معرفة الإنفاق الحكومي اليومي على نحو إلكتروني وشفاف وواضح".



وشدد على أنه "على الرغم من الخلافات السياسية في العراق وإقليم كردستان، إلا أن ذلك لم ينعكس سلباً على أداء حكومة الإقليم، بل على العكس تماماً فإن التعاون والتنسيق بين أعضاء التشكيلة الوزارية التاسعة جيد".

وجدد رئيس الحكومة التأكيد أن "إقليم كوردستان عامل مهم للاستقرار في المنطقة ويتطلع دائماً لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار، والارتقاء بعلاقاته مع المجتمع الدولي عامة، كذلك أشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع إقليم كردستان للتصدي لتهديدات إرهابيي داعش، ولا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ويتمثل بإنهاء الثغرات الأمنية في تلك المناطق وتفعيل مراكز التنسيق الأمني المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي".

وفي موضوع آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى قضية المهاجرين، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد للهجرة غير الشرعية.

وفي ختام الاجتماع، استمع رئيس الحكومة إلى مداخلات القناصل والمبعوثين والدبلوماسيين، كما أجاب على أسئلتهم واستفساراتهم

