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انت الان تتابع خبر أمطار في هذه المناطق.. تعرف على طقس العراق للايام الاربعة المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الاربعة المقبلة.
وأضاف أن "طقس يوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً وفي بعض الأماكن غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".
وبين أن "يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".
وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً وفي الأقسام الغربية منها يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
واشار البيان أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً ويتحول تدريجيا بعد الظهر وابتداءً من الأقسام الغربية منها الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".